Vân Trang bị đồng nghiệp chê 'thiển cận'

Clip: Vân Trang đưa ra những quan điểm khác số đông.

Ở câu tiếp theo, MC Liêu Hà Trinh đặt vấn đề: “Vẻ ngoài bình thường nhưng trang phục đúng mực, lời ăn tiếng nói phóng khoáng tự tin sẽ tạo nên khí chất của phong độ. Theo bạn đúng hay sai?”.

Các nghệ sĩ đều đồng tình. “Ăn mặc đẹp hay bề ngoài sang chảnh không nói được hết về con người đó. Như tôi từng gặp rất nhiều người bình thường nhưng họ nói năng lịch sự, văn minh là đủ để mình quý họ rồi”, Lâm Khánh Chi khẳng định.

Hoàng Rapper thể hiện sự ăn ý với “công chúa”, cho rằng có những người ăn mặc sang trọng nhưng cư xử rất thô lỗ. Mạnh Đồng bổ sung thêm một yếu tố là “thần thái”. Nam ca sĩ cho rằng “thần thái” cộng thêm lối cư xử đúng mực, trang phục lịch sự sẽ khiến cho người đó thêm phần tự tin.