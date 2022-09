Văn Quyết có thể giải bài toán không Quang Hải ở AFF Cup

2 phút trước Nhịp sống

Do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu nên Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ hứng chịu đợt mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài, bắt đầu từ chiều tối nay, 22/9 đến ngày 25/9.