Văn phòng cho thuê đua giảm giá, văn phòng ảo 'kén cá chọn canh'

Văn phòng ảo tại TP.HCM không mấy khả thi trong mùa dịch khi số đông doanh nghiệp, công ty dần rời khỏi thị trường.

Cùng với ý kiến trên, mô hình văn phòng ảo tại khu vực Quận 1, Quận 3... liên tục giảm giá 50% nhưng vẫn ít doanh nghiệp tìm đến vì chiêu "câu khách mùa dịch" cho những dịch vụ không liên quan khiến đẩy giá thuê lên cao so với nhu cầu.



Đáng lưu ý, theo công ty BQ, thậm chí có cả tình trạng 'kén cá chọn canh' ở một vài mô hình khiến khách hàng rời xa dịch vụ. "Mùa dịch đã khó mà còn soi cả ngành nghề để tránh phục vụ chung lĩnh vực, bên cạnh gom nhiều dịch vụ không cần thiết để đẩy giá thuê thì khó có khách hàng", đại diện công ty BQ cho biết.



Theo thông tin từ một công ty chuyên cho thuê văn phòng, xu hướng hiện đang chuyển dịch ra ngoại thành khi giá thuê đang giảm và doanh nghiệp dịch vụ muốn giảm chi phí so với nội thành dù đôi lúc chỉ vài trăm ngàn đồng/tháng cho loại hình văn phòng ảo.



"Văn phòng ảo chủ yếu lấy số đông, nhưng nếu kén cá chọn canh thì nhà đầu tư cũng khó để trụ nổi mùa dịch chứ chưa nói đến việc hòa vốn ban đầu".



Cùng với việc văn phòng ảo khu vực trung tâm liên tục đưa nhiều chính sách bất lợi trong mùa dịch, nhiều doanh nghiệp cho biết sẵn sàng chọn chỗ rẻ hơn thậm chí ở ngoại thành để tiết kiệm.



"Chính sách thay đổi doanh nghiệp hiện đã được Sở Kế hoạch Đầu tư hỗ trợ online không mất phí, do đó cũng không quá khó để thay đổi trụ sở, thay cho quan niệm hỗ trợ dạng miễn phí mà tốn quá nhiều thứ liên quan", công ty NDC cho biết khi quyết định chuyển từ Quận 1 ra ngoại thành Bình Tân.



Trước bối cảnh mô hình văn phòng ảo tại TP.HCM tự "bó buộc tay mình vì chính sách", mô hình cho thuê văn phòng làm việc, văn phòng ảo lại khả quan khi được một vài công ty đưa về tỉnh.



Theo ghi nhận tại Đồng Nai, Vĩnh Long... hiện đã có mô hình văn phòng ảo hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn trong mùa dịch. Trong đó tại khu vực phía bắc, một vài tỉnh thành như Hải Phòng, Lạng Sơn cũng đã phát hiển mạnh mô hình này, mang nhiều tiện ích cho công ty khi khởi nghiệp.