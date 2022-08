Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt

Đại diện Công ty Văn hóa Sáng tạo First News - Trí Việt, đơn vị sở hữu bản quyền của nhiều cuốn sách nổi tiếng bán chạy như Đắc Nhân Tâm, Quẳng gánh lo đi, Hành trình về phương Đông, Nghĩ giàu làm giàu, Muôn kiếp nhân sinh,… cho biết: "Nhiều năm qua, chúng tôi nhận được rất nhiều lời than phiền về việc mua phải sách giả mang thương hiệu First News - Trí Việt. Sách in lậu vẫn có đầy đủ logo, địa chỉ, điện thoại của First News, nên để tự bảo vệ uy tín, chúng tôi đã đổi lại sách thật cho khổ chủ nhưng gần đây số lượng lại quá nhiều. Thậm chí có những tựa sách mới lên kệ được vài hôm như 'Muôn kiếp nhân sinh', thì sách giả đã bán rất nhiều trên mạng xã hội với giá thậm chí chỉ bằng 50% giá bìa".

23 năm cùng cuộc chiến chống sách giả

Là người tâm huyết và đã gắn liền với nghề làm sách trong 26 năm, ít ai biết ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập First News - Trí Việt đã dành tới 23 năm để đấu tranh với nạn sách giả. Ông cho biết "Tính đến nay, công ty đã bị các "trùm lậu" làm giả tới hơn 280 đầu sách. Theo thống kê của chúng tôi, hơn 40 trang fanpages đang rao bán công khai sách giả trên mạng xã hội các đầu sách của First News cùng hàng trăm đầu sách của các NXB khác. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp để chống sách giả như: dùng giấy ford Nhật chất lượng cao, in sách 3 màu, 4 màu, song vẫn không tránh được chuyện sách bị làm giả". Không chỉ vậy, trên các sàn TMĐT hiện nay, các gian hàng bán sách giả ngang nhiên chạy quảng cáo, bán sách hạ giá lên tới 50%, thậm chí đến 70%.