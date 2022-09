Vấn nạn ca sĩ Việt, TikToker hát chênh phô

Tối 7/8, em trai Sơn Tùng là Việt Hoàng (nghệ danh MONO) ra mắt với MV mang tên Quên anh đi. Trước đó, anh theo học Đại học Công nghệ TP.HCM và khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Với MV Quên anh đi, khán giả nhận xét ở phần cuối bài hát, em trai Sơn Tùng hát chưa rõ lời khiến họ phải bật phụ đề. Chất giọng của anh đều đều, thiếu điểm nhấn. Việc hát không rõ lời cũng nhiều lần khiến Sơn Tùng gây tranh cãi.

Wren Evans được đánh giá cao với gu âm nhạc khác biệt, mang đậm màu sắc Âu Mỹ. Tuy nhiên, điểm hạn chế của anh là sử dụng nhiều airy voice (giọng âm hơi) và hát lướt chữ dẫn đến khán giả không thể hiểu anh hát gì.

TikToker ra sản phẩm âm nhạc nhưng chưa thuyết phục được về giọng hát.

Giọng hát yếu, thiếu nội lực cũng là vấn đề của nhiều ca sĩ trẻ hiện giờ, đặc biệt những người xuất thân TikToker… Ngô Đình Nam, CIIN là hai gương mặt nổi tiếng trên TikTok. Ngô Đình Nam có lượt theo dõi lớn nhờ những clip cover. Trong khi đó, CIIN thực hiện vũ đạo.

Tháng 6, họ kết hợp ra MV Where You Go. Sản phẩm hiện chưa đạt được một triệu lượt xem. Có thể lý giải thất bại của Where You Go là cả âm nhạc lẫn giọng hát của Ngô Đình Nam đều chỉ dừng ở mức nghe được, không gây ấn tượng.

Đạt Villa sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội cũng thử sức với âm nhạc, ra MV. Sản phẩm gần nhất của anh ra mắt cách đây một tháng mang tên Rời xa một người. Cả âm nhạc lẫn giọng hát, lối xử lý của Đạt Villa đều khá sến, yếu ớt.