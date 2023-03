Vấn nạn bạo lực học đường: Chưa bao giờ thôi nhức nhối!

Thầy giáo Hà Thanh Liêm - Hiệu trưởng trường THCS Xuân An, Phú Thọ - chia sẻ: "Trên địa bàn xã Xuân An cũng có khoảng hơn 20% các cháu ở với ông bà vì bố mẹ đi làm ăn xa nên giáo dục từ gia đình chưa thực sự tốt. Nhiều khi là trò chơi của các cháu nhưng lại là sự việc đáng tiếc. Chúng tôi cũng hết sức rút kinh nghiệm để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho các cháu".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu trường THCS Xuân An đã liên tiếp có những buổi họp phụ huynh với các học sinh có liên quan. Từ những mâu thuẫn nhỏ cộng thêm tính hiếu thắng của tuổi dậy thì đã gây ra những vụ bạo lực học đường không đáng có. Những va chạm tưởng như chỉ là trò đùa của các cô cậu học trò lại để lại những hậu quả hết sức đau lòng.

Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, tích cực

Một trong những cách làm hay có thể phần nào hạn chế những vụ bạo lực học đường là mô hình "Mái trường an toàn" được triển khai hơn 1 năm nay do Công an quận Hà Đông, Hà Nội khởi xướng kết hợp với các trường học. Đây là sân chơi bổ ích nhằm trang bị kiến thức về pháp luật nói chung và bạo lực học đường nói riêng, giúp các em có "tấm áo giáp" tự nhiên phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Vừa học vừa chơi, bước ra khỏi lớp học, những kiến thức khô khan của pháp luật sẽ trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn qua những trò chơi trí tuệ, phiên tòa giả định hay các bức tranh đầy màu sắc.

Em Đỗ Ngọc Huyền My - học sinh lớp 9A4, trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội - bày tỏ: "Không phải cứ mâu thuẫn là chúng ta xử lý bằng cách bắt nạt, nói xấu tẩy chay và bạo lực nhau. Đây là cách giải quyết sai lệch. Em nghĩ mình cần có kỹ năng bảo vệ bản thân, giữ cho mình tâm thế hòa bình và cách giải quyết thật sự văn minh".

Em Nguyễn Phùng Ngọc Nam - học sinh trường THCS Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội - chia sẻ: "Những bạn học sinh đang bị rủ rê, bị lôi kéo và xa đọa trên con đường này thì họ không hề nhận thức được. Khi chúng ta càng chê bai, càng chỉ trích và xa lánh những con người đó thì họ càng bị lay động và họ sẽ không kiềm chế được bản thân mình, từ đó hậu quả rất lớn kéo theo. Đối với em, em sẽ hỏi han, giúp đỡ bạn và tuyên truyền với mọi người về bạo lực học đường".

Với mục tiêu "Quyết liệt - sáng tạo - hiệu quả - lan tỏa sâu rộng", mô hình đã nhân rộng trên 81 điểm trường với hơn 90.000 học sinh. 35 buổi tọa đàm trong 1 năm qua góp phần nâng cao hiểu biết của giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội: "Hình thành đạo đức cho học sinh phải là công tác thường xuyên liên tục với các hình thức để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận, tác động trực tiếp tới tâm lý và tình cảm của học sinh".

Chủ động xây dựng môi trường học đường lành mạnh và chú trọng nuôi dưỡng nhân cách của trẻ ngay từ nhỏ sẽ giúp các em học sinh biết yêu thương bạn bè, xót xa trước nỗi đau của người khác và từ đó trở thành một công dân tốt trong tương lai.