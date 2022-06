Văn Mai Hương: ‘Tôi thích cảm giác chiến thắng trong tình yêu’

Your browser does not support the video tag.

MV Một Ngàn Nỗi Đau



Văn Mai Hương cùng ekip thực hiện MV của mình



2 nam diễn viên chính trong MV Một Ngàn Nỗi Đau

Nội dung của MV xoay quanh cuộc tình tay 3 giữa nữ chính Văn Mai Hương và hai chàng trai Trần Nghĩa - Doãn Hoàng. Không theo kịch bản tay ba thông thường, MV có yếu tố tình yêu đồng giới nhưng kết cục của câu chuyện, cô gái vẫn bất chấp cầu hôn người mình yêu mặc dù biết người yêu của mình đang có tình cảm với một người đàn ông khác.