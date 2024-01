Văn Mai Hương: Phía sau hào quang

Lúc này nhiều người yêu mến cô lại nhớ thời cô làm mưa làm gió với ca khúc “Nếu như ngày anh đến”: “Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồn/Ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào/Trái tim em thôi lặng thầm/Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn…”. Họ làm phép so sánh: Thuở “Nếu như ngày em đến” Văn Mai Hương như viên kẹo ngọt ngào, còn bây giờ cô giống ly martini cay nồng, hấp dẫn. Cô tự bạch: Đây là giai đoạn “khá trưởng thành” của cô, khi cô dám bứt phá, “vượt khỏi vòng an toàn trong âm nhạc, tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng khác nhau”.

Hiếm ca sĩ nào lại thẳng thắn thừa nhận như cô: “Tôi là người đi bán giọng hát”. Coi giọng hát là một sản phẩm nên cô không ngừng hoàn thiện sản phẩm ấy: “Sau mười mấy năm tôi vẫn đi luyện thanh, vẫn rèn giũa thứ vũ khí duy nhất của mình. Khi tôi quay trở lại và được đón nhận sự yêu thương của khán giả dành cho giọng hát của tôi, lúc đó tôi phải cảm ơn chính mình vì sau bao nhiêu năm tôi luôn có niềm tin, thứ tôi có duy nhất là giọng hát và luôn trau dồi”, Văn Mai Hương trải lòng với Tiền Phong.

Trước khi trở thành chủ nhân hit “Đại minh tinh” hay “Mưa tháng sáu”, Văn Mai Hương đã làm bao khán giả trẻ say lòng ở khả năng hát live gây nghiện, đặc biệt ở màn kết hợp với Hòa Minzy trong mashup “Ngày chưa giông bão - Always Remember Us This Way”.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, tri kỷ trong âm nhạc của Văn Mai Hương nhiều năm qua, đánh giá: "Văn Mai Hương là vocalist rất mạnh, kiến thức âm nhạc rất rộng, là người mà bạn chỉ cần đưa một bài hát cho chị nghe ba lần, chị có thể hát nguyên bài hát đó cho bạn".

Nhưng Văn Mai Hương không chủ quan. Sản phẩm cộp mác Văn Mai Hương được đầu tư không tiếc tay. MV “Đại minh tinh” là bằng chứng, thuyết phục từ phần nghe tới phần nhìn, với dàn khách mời toàn những nhân vật đình đám của làng giải trí: Hồng Đào, Hồng Ánh, Kaiti Nguyễn.

Thông minh gì đâu, ngốc thì có!

Là người giàu tinh thần lạc quan, Văn Mai Hương không thấy ngày nào đáng đặt tên là ngày tồi tệ. Giọng ca “Mưa tháng sáu” xác nhận, cô ít nhìn vào mảng thiếu hụt trong cuộc sống của mình.

Chẳng hạn, ở tuổi 30, cô đang khiến mẹ cô lo lắng về chuyện lập gia đình, còn muốn cô cắt tiền duyên nhưng lần nào ra Hà Nội cô cũng tìm cách “trốn”.

Cô tin ông trời làm gì cũng đều có lí do “Tôi luôn cảm ơn người đến và người đi trong cuộc đời mình vì nó đã tạo nên một phần con người của tôi ở hiện tại”, cô trải lòng.