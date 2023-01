Văn Mai Hương nhảy nhót cực sung dù diện váy xẻ cao hiểm hóc

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip ghi lại một màn trình diễn Hương version remix của Văn Mai Hương tại một trường học.

Theo đó, nữ ca sĩ diện một chiếc váy xanh với phần thân trên khá kín đáo, tuy nhiên ở phần chân váy lại xẻ rất cao, giúp tôn lên vóc dang quyến rũ. Thế nhưng, vì phần thân váy xẻ cao nên khi Văn Mai Hương nhảy nhót đã khiến không ít người lo lắng vì sợ lộ sự cố hớ hênh của bộ trang phục.