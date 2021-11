Văn Mai Hương không quên những ngày tháng đi học trong nước mắt

"Rèn luyện ở trong một môi trường khắt khe, việc bị các thầy cô la mắng, nhắc nhở là điều không thể tránh khỏi. Tôi không bao giờ quên những ngày tháng đi học trong nước mắt. Nhưng chính sự nghiêm khắc, tận tình dạy dỗ và chỉ bảo của thầy cô ngày đó mới có một Văn Mai Hương trưởng thành, mạnh dạn như ngày hôm nay”, nữ ca sĩ tâm sự.

MV Tách trà thanh xuân - Văn Mai Hương:

Your browser does not support the video tag.

Thanh Nhàn