Văn Mai Hương 'cướp hit' của Đông Nhi gây tranh cãi

Văn Mai Hương là nữ ca sĩ "nghiện" cover nhạc đồng nghiệp. Có thời gian dài, cô nổi rần rần và phủ sóng mạng xã hội với màn hát lại ca khúc Always Remember Us This Way của Lady Gaga.

Văn Mai Hương cover Cho Em Một Lần Yêu

Được biết, Cho Em Một Lần Yêu vốn là một bản hit đình đám đưa tên tuổi của Đông Nhi, đưa tên cô đến gần hơn với khán giả.