Văn Mai Hương cover hit mới của Adele nhưng bị soi phát âm sai

Sau ồn ào bị cộng đồng fan Lady Gaga ở Việt Nam chỉ trích vì dùng Always Remember Us This Way để trình diễn, Văn Mai Hương ít nhiều đã bị ảnh hưởng tên tuổi và thu về lượng anti-fan khá đông. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục bị những anti-fan này soi mói và cà khịa khi cover ca khúc Easy On Me mà Adele vừa cho ra mắt.

Văn Mai Hương cover Easy On Me (Adele)

Theo đó, trên kênh TikTok cá nhân, giọng ca sinh năm 1994 đã đăng tải đoạn video thể hiện một phần nhỏ ca khúc Easy On Me. Xuyên suốt đoạn video, cô nàng đã trưng trổ giọng hát ấm, vang và vô cùng nội lực.