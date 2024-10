Văn Mai Hương: 'An toàn, bình yên… yêu như vậy hơi chán'

Văn Mai Hương chia sẻ về quan niệm tình yêu hiện tại. Nữ ca sĩ cho biết, nếu bây giờ lựa chọn, cô sẽ chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Văn Mai Hương nổi tiếng từ khá sớm, năm 16 tuổi cô đã tham gia cuộc thi Vietnam Idol và được giới chuyên môn đánh giá cao về tài năng. Những năm sau đó, nữ ca sĩ trẻ "thừa thắng xông lên" ra mắt các sản phẩm trở thành hit của giới trẻ như: Nếu như anh đến, Chuyện tình nàng thơ... Sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của Văn Mai Hương khá lận đận. Cô công khai chuyện yêu đương khi tuổi đời còn khá trẻ, không ngại nói về quan điểm tình yêu và “nửa kia” của mình.

Hiện tại Văn Mai Hương vẫn độc thân “Mọi người tìm kiếm sự an toàn trong tình yêu… với tôi, yêu như vậy hơi chán” Thế nhưng trải qua nhiều mối tình, ở tuổi 30, Văn Mai Hương vẫn độc thân. Mới đây chia sẻ về quan điểm tình yêu với Vnexpress, Văn Mai Hương tâm sự: "Mọi người thường tìm kiếm sự an toàn, bình yên trong tình yêu. Nhưng với tôi, yêu như vậy hơi chán. Tôi chỉ cần nửa kia đủ ấm áp với mình. Tôi thường không thể ở bên cạnh một người an toàn quá lâu. Tôi muốn yêu một người thú vị, làm tôi vui mỗi khi trở về nhà, cho tôi nhiều chủ đề để cùng trò chuyện". Văn Mai Hương nói thêm việc hai người yêu nhau đi du lịch chung cũng rất quan trọng. Cô bật cười khi kể lại từng kết thúc một vài mối quan hệ vì không hòa hợp với người yêu trong các chuyến đi xa.

Văn Mai Hương có những quan điểm khác về tình yêu. Ca sĩ ví mình như một con mèo khi yêu. Cô tự nhận chiều chuộng bạn trai, cư xử nhẹ nhàng và thích nấu nướng cho nửa kia. Mỗi khi yêu, cô thích dành nhiều thời gian ở nhà cùng người ấy. "Tôi có thể ở nhà cả tháng với người mình yêu, chỉ ra ngoài khi đi chợ", cô nói. Đi qua nhiều cuộc tình nhưng Văn Mai Hương thú nhận bản thân không giỏi trong tình yêu. Dù vậy, cô cho rằng tình yêu không nên rút kinh nghiệm. Cô bày tỏ quan điểm: "Khi yêu, ai cũng khùng điên. Nếu làm lại, tôi vẫn sẽ như vậy. Trong tình yêu, tỉnh táo quá sẽ mất vui. Tôi chỉ lý trí lúc chia tay. Một khi cảm thấy bản thân đã phải bận lòng quá nhiều về mối quan hệ, tôi sẽ dừng lại, không để mình bị giày xéo thêm nữa. Sau nhiều mối tình, tôi bắt đầu biết yêu bản thân. Nghĩ lại, những thất bại trong tình cảm cũng là một món quà, cho giọng hát của tôi nhiều trải nghiệm, cảm xúc hơn". Bước vào tuổi 30, Văn Mai Hương tiết lộ mẹ cô đã bắt đầu lo lắng chuyện cưới hỏi của con gái. Bản thân cô từng có niềm tin rất lớn về chuyện lập gia đình cách đây vài năm. Nhưng đi qua tan vỡ của bản thân và chứng kiến nhiều người xung quanh đổ vỡ hôn nhân, cô dần thay đổi suy nghĩ. Từng là một cô gái bị người yêu kiểm soát Trước đó chia sẻ với Dân Việt, Văn Mai Hương từng tâm sự: “Trong tình yêu, tôi coi trọng cảm xúc, nhưng tất nhiên là người yêu tôi cũng phải có gì đó nổi bật, tương xứng để thu hút tôi. Là một cô gái cung Thiên Bình, thứ nhất tôi sẽ nhìn vẻ ngoài, thứ hai là những thành tựu họ đạt được.

Văn Mai Hương dành thời gian cho gia đình, sự nghiệp, bạn bè, và du lịch... Trước đó, Văn Mai Hương từng cho biết về một mối tình, cô bị người yêu kiểm soát. "Tôi chỉ có đi làm và về nhà nhưng có thể do công việc của mình phải gặp gỡ nhiều người. Xung quanh tôi toàn chị em chứ làm gì có đàn ông mà ghen. Tuy nhiên, công việc của mình phải tiếp xúc với nhiều người, phải xinh đẹp khi đến những nơi công cộng. Cho nên, bạn trai sẽ hơi ích kỷ một chút, chỉ muốn bạn gái xinh đẹp nhất lúc đi với họ thôi. Tôi không phải nói tất cả nhưng thường là như thế, chỉ là họ nói ra hoặc không nói ra thôi", cô chia sẻ. Văn Mai Hương cũng từng thay đổi bản thân vì người yêu. Giọng ca Mưa tháng sáu trải lòng: "Tôi từng ngu dại trong một khoảng thời gian, đó cũng là giai đoạn mọi người nói Văn Mai Hương lười quá, không ra mắt sản phẩm vì thời gian đó tôi tập trung vào yêu. Nhưng khi mình nhận được vài bài học trong cuộc sống, tôi biết mình nên tập trung vào điều gì, giống như khoảng thời gian vừa qua tôi tập trung nhiều cho âm nhạc và được mọi người yêu thương". Hiện tại, có thể nhận thấy Văn Mai Hương đã hoàn toàn thay đổi những quan niệm về tình yêu, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân và dành thời gian nhiều hơn cho công việc, du lịch, gia đình, khán giả nên cô không cảm thấy bản thân cô đơn. Theo Gia Đình Việt Nam