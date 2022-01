Vân Hugo 'Đường lên đỉnh Olympia' ngày càng điệu đà, sexy vì đâu?

Với trang phục thường ngày, nữ MC gốc Hà Nội khá ưu tiên các thiết kế màu xanh trong tủ đồ của mình. Cô chọn chiếc váy xanh da trời thanh lịch, với phần vai áo được kết hợp giữa kiểu dáng hai dây và trễ vai, chân váy xếp ly bồng. Chiếc túi da mini tone-sur -tone và băng đô đính đá quen thuộc giúp Thanh Vân hoàn thiện outfit của mình.

Cùng lối trang điểm đậm, Vân Hugo càng thêm nổi bật khi diện chiếc váy lụa màu xanh coban. Thiết kế cổ cao kín đáo được cắt xẻ tinh tế tại cánh tay cùng chất liệu mềm mại đã giúp nữ MC có một diện mạo ấn tượng.

Vân Hugo tạo dáng sang chảnh khi diện váy tafta màu xanh bóng với hàng cúc bọc chạy dọc thân váy, khoác cùng áo blazer đồng màu. Nữ MC chọn lối trang điểm nâu trầm, mix cùng khuyên tai tròn bản to.

Nữ MC Đường lên đỉnh Olympia cá tính, quyền lực khi khoác lên mình bộ vest màu trắng và đen theo mốt giấu nội y quyến rũ. Cùng lay-out khá Tây và sang trọng, Vân Hugo chọn kiểu tóc chải gọn và phụ kiện tone-sur-tone với cúc áo để tổng thể càng thêm cuốn hút.

Vân Hugo sinh năm 1985, là một trong những hotgirl đời đầu của showbiz Việt cùng với Mi Vân, Huyền Baby, Ngọc Anh,… Cô bắt đầu vai trò người dẫn chương trình với chương trình Vui cùng Hugo, Chúc bé ngủ ngon, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng,…

Vân Hugo từng tham gia series Nhật ký Vàng Anh, và giành giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên triển vọng với bộ phim phim Hoa nở trái mùa. Hiện tại, cô Nam tiến, sống cùng chồng doanh nhân, tập trung vào kinh doanh và quản lý trường mầm non, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Linh Chi