Văn hóa từ chức – Chuyện người xin thôi tái bổ nhiệm Viện trưởng

Thực ra điều này nó liên quan đến cụ thể một đơn vị và những con người trong đó. Tôi nghĩ rằng nó tùy theo từng hoàn cảnh để quyết định và mỗi cá nhân luôn phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết mới làm được. Chứ không đặt lợi ích tập thể lên trên và không hướng về tương lai thì sẽ không bao giờ làm được. Tôi thì nghĩ rằng kể cả có làm trọn vẹn cả nhiệm kì thì mình cũng phải tính toán câu chuyện xây dựng đội ngũ để kế cận.

Mọi người đặt câu hỏi với tôi là đang là Viện trưởng giờ xuống làm Trưởng khoa thì có thể chịu đựng được không? Với tôi không có sự chịu đựng nào ở đây cả. Thật ra mọi người mới nhìn duy nhất ở khía cạnh chức vụ, nhưng con người còn nhiều thứ khác, chứ đâu hẳn ở chức tước.

Trở thành “người bình thường” theo đúng nguyện vọng rồi, giờ đây ông có mong ước gì?

Một trong những sở thích tôi muốn làm đó là trở về nhà sau khi làm việc, có thể là sớm, có thể là muộn nhưng kiểu gì tôi cũng phải trở về nhà. Về nhà có một không gian rất khác, nó đem lại cho mình sự thư giãn tuyệt vời, ví dụ như nghe nhạc hay xem phim hoặc có thể đọc sách hay vào mạng đọc tài liệu chẳng hạn. Thế nhưng, trong những năm ở vai trò quản lí, cuộc sống của người làm nghề y rất bận rộn, đi trực, đi làm, thời gian dành cho gia đình cứ thế bị cuốn đi. Việc tôi xuống làm chuyên môn cũng chính là bước đệm ấy giúp mình cân bằng cuộc sống và làm việc với nghề của mình, rèn giũa chuyên môn và dành thời gian cho gia đình.

Chuyến đi nghỉ đầu tiên sau khi rời vị trí lãnh đạo Viện cũng rất ấn tượng vì không bị ai làm phiền, không bị ai gọi điện thoại. Do trước đây vì công việc nên không thể không nghe điện thoại, mình đi nghỉ cũng không thoải mái lắm. Bây giờ đi cùng gia đình rất thoải mái. Ngay tuần đầu tiên ở vị trí mới, đi làm ở Viện tôi cũng thấy thoải mái lắm, có cảm giác rất tự do (cười to - PV).

Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện!

Bài: Thái Hà | Đồ họa: Kiều Tú