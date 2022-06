Vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trên 4 tuyến cao tốc vào cuối tháng 7

Theo đó, chủ đầu tư - VEC và nhà thầu TASCO đã thỏa thuận đến 31/7/2022 phải hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ETC cho các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

VEC cho biết, ngày 7/6, Tổng công ty và TASCO đã ký kết hợp đồng gói thầu thuê dịch vụ thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa chính thức thông tin về việc triển khai thi công lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý, khai thác.

Để đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngay sau lễ ký kết, ngày 8/6, với vai trò chủ đầu tư, VEC đã họp với nhà thầu TASCO về kế hoạch cụ thể huy động nhân lực, vật lực; xây dựng bản tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai thi công, lắp đặt hệ thống ETC; đồng thời xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công trên các tuyến cao tốc.

Từ ngày 10/6, VEC đã tiến hành bàn giao mặt bằng tại hiện trường cho nhà thầu TASCO triển khai thi công lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng trên 4 tuyến cao tốc.

VEC đã yêu cầu nhà thầu TASCO thực hiện đúng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khai thác của VEC để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến trong quá trình thi công.