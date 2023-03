Vận động viên thể hình chuyển giới ở Hà Nội "gây bão" với cơ bắp cuồn cuộn

Tháng 11/2022, Trần Việt Trinh (28 tuổi, Hà Nội) lần đầu bước lên sân khấu của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Hải Phòng, môn thể hình, hạng cân 52 kg. Gương mặt điển trai, cơ bắp cuồn cuộn của nam vận động viên nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Ánh đèn sân khấu gây chói mắt, Trinh tập trung nhìn xuống ban giám khảo, phô diễn trọn vẹn nét đẹp cơ bắp trên cơ thể. Từ phía xa, mẹ và chị gái của anh, cũng chăm chú dõi theo.

"Dù không giành chiến thắng, nhưng giây phút bước ra ánh sáng, tôi đã rất xúc động. Tôi muốn tự tin nói với mọi người, rằng mình là một người chuyển giới và nghị lực của chúng tôi không hề tầm thường", Trinh nói.

(Khoảnh khắc Trần Việt Trinh trên sân khấu của Đại hội Thể dục Thể thao).

Ca phẫu thuật sinh tử

Trần Việt Trinh có giới tính sinh học là nữ, nhưng mang tính cách, ngoại hình của một người con trai. Từ bé, anh thích chơi những trò thể thao như đá bóng, cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ mỗi khi gần các bạn nữ, nhưng lại thoải mái trêu đùa với nam giới.

Trinh bắt đầu lên Internet tìm hiểu, nhưng xã hội thời đó chưa có khái niệm về người chuyển giới. Cộng đồng LGBT thường bị cho là "giới tính không bình thường", "bệnh tật", hoặc "theo phong trào".

Càng lớn, mong muốn được làm con trai trong anh càng mãnh liệt, bộc lộ rõ nét tính cách nam, thay đổi cách ăn mặc, cắt tóc ngắn.

Năm 2011, trong một lần cố tình say rượu, Trinh come - out (công khai xu hướng tính dục) với gia đình. Anh uống đến mức nằm lăn lóc giữa đường, được mẹ và người hàng xóm dìu về nhà.

Trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, anh nói với mẹ: "Con thực sự thích con gái". Mẹ không đáp lời.

Hôm sau, khi Trinh đã tỉnh táo, mẹ gặp anh nói chuyện một lần nữa. Anh khẳng định thích con gái, mong được gia đình chấp nhận giới tính thật.