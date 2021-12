Vận động người dân khiếu kiện trở về quê trong dịp Tết

Your browser does not support the audio element.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên công tác kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương còn hạn chế so với kế hoạch đã xây dựng.

Trụ sở của Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TPHCM cách xa trụ sở chính Thanh tra Chính phủ nên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đa số cán bộ, công chức làm việc tại nhà, thực hiện xử lý văn bản qua mạng. Việc nhận văn bản liên quan đến công tác nhân sự, khen thưởng, các báo cáo mật, tối mật, hỏa tốc đôi khi còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, thời hạn thực hiện.