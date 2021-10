Vận động, bắt giữ nhiều đối tượng bị truy nã trong mùa dịch

Tiếp đến, ngày 6-10, các trinh sát Phòng 10 bắt đối tượng Nguyễn Xuân Thái (SN 1979), theo quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TPHCM về hành vi “Đánh bạc”; ngày 8-10, bắt đối tượng Phạm Hồng Bảo (SN 1998), theo quyết định truy nã của Công an quận 11, TPHCM về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Riêng trong ngày 11-10, tổ công tác đã vận động, bắt giữ được 3 đối tượng truy nã. Đó là, vận động đầu thú đối tượng Nguyễn Diệp Thu Ngân (SN 1992), quyết định truy nã của Công an huyện Bình Chánh, TPHCM về hành vi “Đánh bạc”; bắt đối tượng Nguyễn Thành Trang (SN 1995), quyết định truy nã của Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiên Úy (SN 1986), bị Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 12-10, Phòng 10 tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng truy nã gồm: Trần Thị Ngọc Phượng (SN 1992), bị Công an quận 4, TPHCM truy nã về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Chung Thành Tây (SN 1986), bị Công an quận 4 truy nã về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.