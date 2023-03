Vấn đề pháp lý vụ tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển 10 kg ma túy

"Trách nhiệm chứng minh có hay không hành vi phạm tội của các tiếp viên thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào diễn biến hành vi, mức độ nhận thức, đặc điểm về nhân thân, các mối quan hệ của các nữ tiếp viên này và các tình tiết khác có liên quan để xác định họ có vi phạm pháp luật hình sự không. Việc xác định tội phạm cần căn cứ nhiều yếu tố trong hồ sơ, không chỉ phụ thuộc lời khai của các tiếp viên", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư, lời khai nhận tội không được coi là chứng cứ buộc tội nếu lời khai đó không phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác để phản ánh sự thật khách quan. Do đó, việc các nữ tiếp viên có thừa nhận đây là chất ma túy hay không, thì không phải là vấn đề quan trọng.

Trường hợp các nữ tiếp viên này thừa nhận họ biết đây là chất ma túy, nhưng nội dung này không phù hợp với các tình tiết diễn biến của vụ việc, thì cũng không thể kết tội họ. Ngược lại, nếu các nữ tiếp viên này không thừa nhận số ma túy này do mình vận chuyển, nhưng cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên này biết đây là chất ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy mà không phụ thuộc vào việc bị can có nhận tội hay không.

Bình luận thêm về sự việc, ông Cường cho biết trong trường hợp có người trong nhóm tiếp viên biết có ma túy trong các tuýp kem đánh răng, nhưng vẫn nhờ xách hộ, sau đó nhờ những người còn lại xách cùng mà những người này không biết trong đó có ma túy thì những người xách cùng sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.