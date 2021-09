Vẫn đang 'trên cơ' Lisa lẫn BTS mà aespa đã tung thính comeback

một giờ trước Tin Y tế

Ngày 14/9, Việt Nam đã tiếp nhận 1.484.060 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca do Pháp và Ý tài trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó bao gồm 672.000 liều vaccine do Chính phủ Pháp tài trợ và 812.060 liều vaccine do Chính phủ Ý tài trợ.