Vận chuyển 179 kg ma túy từ Đức về Việt Nam: Khởi tố 4 bị can

Ngày 14/10, Phòng PC04, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ mua bán, vận chuyển trái phép 179 kg ma tuý tổng hợp các loại, từ Đức về Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Hồ Hùng (SN 1993, ở huyện Yên Thành, Nghệ An), Hà Văn Khương (SN 1994, ở xã Hoà Hợp, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1984, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Đinh Viết Thắng (SN 1996, ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý và Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Nhóm bị can trong vụ việc. Trước đó, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, đã phát hiện lô hàng từ Đức về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, nghi vấn có chứa chất ma tuý. Trong lô hàng gồm 2 pallet có tổng khối lượng 637 kg, bên có 60 kiện hàng là thùng carton chứa lon nước táo ép. Kiểm tra sơ bộ, tổ công tác xác định có 46 thùng có các lon chứa các viên nghi là ma tuý. Khoảng 13h30 ngày 4/6, tổ công tác đã mật phục tại khu vực ngõ 59 Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm. Trong quá trình này, tổ công tác phát hiện một số đối tượng là nam giới xuất hiện để lấy hàng. Quá trình theo dõi, tổ công tác nhận định những người này đều là nhân viên bốc xếp cho hàng vào kho. Vì thế, yêu cầu đặt ra là phải tìm được đối tượng chính trong vụ án… Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác phát hiện có một người nam giới đứng cách vị trí giao nhận hàng khoảng 20 m ở phố Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm có cử chỉ nghi vấn. Đối tượng này quan sát, theo dõi và sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh việc bốc xếp hàng. Bằng kinh nghiệm, tổ công tác xác định đây là đối tượng được cử đến để giám sát việc nhận hàng. Và đúng dự đoán, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng. Ma tuý được cất giấu trong các lon nước táo ép. Tại cơ quan, đối tượng khai tên là Nguyễn Hồ Hùng nhận vận chuyển thuê ma tuý cho một người khác. Đây là lần 3 đối tượng vận chuyển ma túy, hai lần trước vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024 với số tiền công mỗi lần là 21 triệu đồng và 24 triệu đồng. Còn Hà Văn Khương là đối tượng giám sát việc giao nhận hàng khai, trước đó, anh ta có quen biết một người nam giới tên Quý, quê ở Nghệ An, trước đây cùng làm tại một công ty ở Thái Nguyên (Khương không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ). Theo yêu cầu của Quý, Khương đến địa chỉ ngõ 59 Văn Tiến Dũng thì thấy 1 chiếc ô tô tải. Khương có chụp ảnh chiếc xe và gửi cho Quý rồi nhanh chóng xoá đi. Khi Khương đang theo dõi việc giao, nhận hàng thì bị công an kiểm tra. Kiểm tra 60 thùng hàng bên trong có tổng 1.440 hộp nước ép táo đóng dạng lon bằng kim loại có nhãn hiệu Apple Moes. Lực lượng chức năng phát hiện 46 thùng có chứa 450 hộp cất giấu ma tuý. Giám định sơ bộ xác định các viên nén trên là ma tuý loại MDMA, tổng khối lượng khoảng 179 kg. Mở rộng điều tra, Hùng và Khương cho biết, có một đối tượng yêu cầu Hùng gửi ma tuý (19 thùng hàng) đến các địa chỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Khoảng 16h ngày 5/6, tại khu vực quận Hà Đông, tổ công tác đã bắt giữ Đinh Viết Thắng. Thắng khai nhận qua mạng xã hội Telegram đã liên lạc và đặt mua ma tuý của một người khác. Khoảng 14h cùng ngày (5/6), đối tượng liên lạc với Thắng, yêu cầu đến khu vực Phùng Hưng, quận Hà Đông để nhận 3.000 viên thuốc lắc. Trong đó, có 300 viên là của Thắng mua cho đối tượng này còn lại 2.700 viên sẽ có người của đối tượng này đến nhận. Khi Thắng đang đứng chờ nhận ma tuý thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ. Tại ngã tư Cổ Linh, Long, Hà Nội, tổ công tác tiếp theo đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Khắc Ngọc. Đối tượng khai được một người đàn ông ở Campuchia thuê Ngọc nhận ma tuý với số tiền là 20 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan.