Vali bị hư hỏng do bị ném mạnh, bị rơi, bị đè lên bởi các hành lý khác, cũng có thể do vấn đề ở máy móc, băng chuyền, do nhân viên sân bay hoặc các nguyên nhân khác.

Việc vali hành lý ký gửi bị hỏng có thể gây phiền toái không nhỏ cho hành khách, khiến chuyến du lịch, công tác trở nên tồi tệ.

Vali nào dễ hỏng khi ký gửi máy bay?