Valentine Hồ Ngọc Hà: Quà Kim Lý chưa phải độc đáo nhất

Không chỉ có hoa, Hà Hồ cũng nhận được lời nhắn ngọt ngào từ Kim Lý. Anh viết trên Facebook: "Happy Valentine’s Day my love. Remember to trust the journey and seize every beautiful moment. Always wishing you the best life has to offer. Love you".

Tạm dịch: "Chúc mừng ngày lễ tình nhân, tình yêu của anh. Hãy tin tưởng vào cuộc hành trình và nắm lấy từng khoảnh khắc đẹp. Luôn chúc cho em những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Yêu em".

Đính kèm là tấm ảnh tình tứ của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà.