Vai trò của 8 cán bộ đại sứ quán Việt Nam trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Trong bản kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc 8 cựu cán bộ là đại sứ Việt Nam tại 4 quốc gia đã có vi phạm, gồm các bị can:

Vũ Hồng Nam (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Nguyễn Hồng Hà (nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản), Lý Tiến Hùng (nguyên cán bộ Đại sự quán Việt Nam tại Liên bang Nga), Vũ Ngọc Minh (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Angola), Trần Việt Thái (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia), Nguyễn Lê Ngọc Anh (nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia), Nguyễn Hoàng Linh (nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) và Đặng Minh Phương (nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia).

Tại Nhật Bản

Kết luận điều tra của Bộ Công an xác định, ông Vũ Hồng Nam với vai trò là Đại sứ Việt nam tại Nhật Bản, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng (quy đổi ra tiền VNĐ là hơn 1,8 tỷ đồng).

Ông Vũ Hồng Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Hành vi nhận hối lộ của ông Nam nhằm giúp Công ty Nhật Minh được tham gia bán vé máy bay và khách sạn lưu trú cho 6 chuyến bay đưa công dân từ Nhật Bản về nước, theo yêu cầu của Lê Văn Nghĩa (giám đốc công ty).