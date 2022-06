Vai trò chủ mưu của 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan công an xác định, trong vụ án này, Lê Tùng Vân giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, dưới sự điều hành, chỉ đạo của Lê Tùng Vân, căn hộ của bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) biến thành điểm tu tự phát với tên tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ.