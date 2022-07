Vai Đức của Hồng Đăng mất hình còn tiếng ở 'Thương Ngày Nắng Về'

Hình ảnh của Hồng Đăng ở những phần giới thiệu các tập phim trước đây đã hoàn toàn biến mất ở tập 40.

Trong phim, nhân vật Đức vẫn xuất hiện nhưng chỉ có phần tiếng. Cụ thể ở phân cảnh Khánh (Lan Phương) gọi điện thoại cho Đức để hỏi vì sao tháng này lại chuyển tiền phí sinh hoạt của 2 con sớm như vậy, đồng thời cũng trách Đức tốn tiền gửi tặng hoa cho cô. Khán giả chỉ thấy cảnh Khánh ngồi nói chuyện và không có bóng dáng của Đức.