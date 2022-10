Vai diễn dang dở của sao Hàn qua đời vì thảm họa Itaewon

Lee Ji Han từng tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 2 (2017) do đài truyền hình Mnet tổ chức. Anh cũng đã debut với vai trò diễn viên trong phim truyền hình mạng Today Was Another Nam Hyun Day vào năm 2019.



Lee Ji Han khi tham gia Produce 101 mùa 2

Vào ngày 30, công ty quản lý của Lee Ji Han - 935 Entertainment xác nhận về tai nạn của anh với thông cáo: