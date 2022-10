Vài chuyện lạ ở đêm nhạc của Vũ

Một khách mời xuất hiện qua clip là Lukas Graham - chủ nhân của bản hit tỷ view 7 years. Trong thời gian giãn cách do đại dịch, Lukas (được đề cử 2 giải Grammy năm 2017) kết hợp cùng 3 nghệ sĩ ở 3 nước để hát Happy for you. Và với sự giới thiệu của hãng đĩa, Vũ được chọn. Đây có thể coi là lợi thế của nghệ sĩ được hãng đĩa nước ngoài quản lý. Lần này từ Đan Mạch, Lukas thu âm riêng một bản để song ca với Vũ ở Hà Nội. Phần kết hợp hoàn hảo như thể hai nghệ sĩ, hai ban nhạc cùng chung sân khấu vậy.