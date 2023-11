Vaccine Covid-19 AstraZeneca bị kiện: 'Ngòi nổ' từ cục máu đông

Trong những tháng đầu triển khai tiêm chủng, các nhà nghiên cứu đã xác định tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn của vaccine Covid-19 do AstraZeneca sản xuất, đương nhiên với tỷ lệ rất thấp.

Năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết loại vaccine này "an toàn và hiệu quả cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên" và tác dụng phụ là nguyên nhân của vụ kiện nêu trên "rất hiếm".

Các vụ kiện này có thể "mở đường" cho khoảng 80 đơn yêu cầu bồi thường với tổng giá trị ước tính 80 triệu bảng Anh. Các nạn nhân đều gặp tình trạng giảm tiểu cầu và huyết khối miễn dịch do vaccine.

Đơn kiện thứ hai thuộc về chồng của một người phụ nữ có tên Alpa Tailor. Nguyên nhân là bởi vợ ông đã qua đời ở tuổi 35 sau khi tiêm vaccine Covid-19 cũng do AstraZeneca sản xuất.

Gã khổng lồ dược phẩm AstraZeneca đang bị kiện tại Tòa án Tối cao của Anh. Nguyên đơn là Jamie Scott, một người cha của hai đứa con. Sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca vào tháng 4/2021, Jamie gặp tổn thương ở não do cục máu đông khiến ông không thể làm việc.

Các nguyên đơn và luật sư của họ nghi ngờ về công tác giám sát và triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 của Chính phủ Anh.

Họ đã chỉ ra rằng, Đức đã tạm ngừng sử dụng vaccine này cho nhóm dưới 60 tuổi vào cuối tháng 3 năm 2021 vì lo ngại về nguy cơ đông máu.

Trong khi đó tại Anh, phải đến 7/4, cơ quan của Chính phủ mới đề xuất sử dụng vaccine thay thế cho sản phẩm của AstraZeneca ở người dưới 30 tuổi (Sau được sửa đổi thành người dưới 40 tuổi).

Các con số chính thức cho thấy trong số 148 khoản thanh toán được thực hiện bởi Chương trình Bồi thường Thiệt hại từ Vaccine ở Anh, ít nhất có 144 người nhận trong số này liên quan vaccine của AstraZeneca.

Tuy nhiên, những người nhận bồi thường khiếu nại rằng, mức thanh toán là 120.000 bảng Anh là không đủ bù đắp thiệt hại, buộc họ phải kiện Tập đoàn AstraZeneca ra Tòa án Tối cao.

Đấu tranh vì "Giấy chứng tử"

Thân nhân của những người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 do AstraZeneca sản xuất đã phải đấu tranh để giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là do vaccine. Thông tin từ cuộc điều tra của nhật báo The Telegraph (Anh).

Trước đó, tờ báo này đã có cuộc phỏng vấn với gia đình của ba người tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca. Ban đầu giấy chứng tử của 3 nạn nhân này không được ghi nguyên nhân tử vong do vaccine.

Tuy nhiên, sau đó kết quả trên giấy chứng tử được sửa đổi khi phía thân nhân có ý kiến khiếu nại hoặc yêu cầu điều tra sâu hơn.

Người nhà của các nạn nhân chia sẻ với The Telegraph, họ cảm thấy việc không ghi chính xác vaccine Covid-19 là một nguyên nhân gây tử vong trên giấy chứng tử ngay từ đầu, có thể đồng nghĩa với việc tổng số người bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vaccine Covid-19 có thể sẽ cao hơn số liệu chính thức.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê quốc gia Anh cho thấy từ đầu năm 2021, đã có 64 trường hợp tử vong được ghi nhận là do tiêm vắc xin COVID-19.