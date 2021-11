Vắc xin Pfizer được tăng hạn dùng từ 6 tháng lên 9 tháng

Trao đổi với VietNamNet chiều 30/11, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xác nhận thông tin trên.



Theo đó, ngày 20/9 và 6/10, Cục Quản lý Dược nhận được các văn bản của Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) về việc đề nghị tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (vắc xin Pfizer) từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C.



Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý Dược đồng ý về việc tăng hạn dùng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C của vắc xin Cominaty (đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19) từ 6 tháng lên 9 tháng.





Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Cục Quản lý Dược ký công văn đồng ý, Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) được áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vắc xin nhập khẩu vào Việt Nam có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn).



"Quyết định này được đưa ra theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA)", lãnh đạo Cục Quản lý Dược nói.



Trước đó, ngày 22/8, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cập nhật giấy phép sử dụng Pfizer-BioNTech để hỗ trợ việc gia hạn thời hạn sử dụng của vắc xin Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng.