Va chạm xe máy, hai du khách nước ngoài tử vong ở Bình Thuận

Hai xe máy do du khách nước ngoài chạy trên đường ven biển TP Phan Thiết (Bình Thuận) va chạm mạnh khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Cả ba nạn nhân đều là người nước ngoài. Tối 23/11, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến hai khách du lịch nước ngoài tử vong, một người bị thương nặng. Hiện trường vụ tai nạn trên đường ven biển TP Phan Thiết (Ảnh: Người dân cung cấp). Theo thông tin từ Công an TP Phan Thiết, khoảng 16h30 cùng ngày, một du khách nước ngoài lái xe máy BKS 75D1-148.19 lưu thông trên đường ven biển TP Phan Thiết từ Phan Thiết đi Mũi Né. Khi xe này vừa đến bãi tắm Ông Địa (thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết) đã va chạm với xe máy BKS 86B4-088.23 lưu thông hướng Mũi Né đi Phan Thiết. Hai người cầm lái xe máy đều là du khách nước ngoài. Vụ tai nạn làm hai người đàn ông nước ngoài tử vong (trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện), một người phụ nữ bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hai xe máy hư hỏng nặng, nằm giữa đường. Hiện cơ quan chức năng xác định danh tính, quốc tịch các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.