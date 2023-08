V.League 2023 khép lại với những điểm nhấn tích cực

Công an Hà Nội vô địch V.League 2023. Ảnh: VPF

Ấn tượng cuộc đua vô địch

Năm thứ 2 liên tiếp V.League phải chờ đến khi kết thúc vòng đấu cuối cùng mới xác định được nhà vô địch.

Tuy không thể thắng được Thanh Hóa ở trận đấu cuối cùng, nhưng kết quả hòa 1-1 cũng đủ để Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 2023, còn Hà Nội FC cán đích ở vị trí do kém hơn Công an Hà Nội về chỉ số phụ, dù cùng được 38 điểm sau 20 vòng đấu.