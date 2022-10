V.League 2022: CLB Hà Nội thắng 6-0 trước đội TPHCM

Hà Nội FC thắng đậm TPHCM ở vòng 20 Night Wolf V.League 2022. Ảnh: Thanh Vũ

Trận cầu tâm điểm vòng 20 V.League 2022 là màn so tài giữa câu lạc bộ TPHCM và Hà Nội tối 19.10. Chủ nhà TPHCM có khá nhiều sự thay đổi so với trận trước. Đình Khương thay Lucas bị treo giò, Thanh Bình thay Hoàng Thịnh vì lý do tương tự do thẻ phạt, Thanh Thắng bắt chính thay Bùi Tiến Dũng. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC chỉ ra sân với một ngoại binh là Lucao.