V (BTS) xác lập kỷ lục mới với đĩa đơn solo 'FRI(END)S'

Thành tích này giúp nam ca sĩ phá được kỷ lục của chính mình trên bảng xếp hạng này trước đó. Theo công ty quản lý BigHit Music, "FRI(END)S" xếp cao hơn ba bậc so với với "Love Me Again" - nằm trong album solo đầu tiên 'Layover' của V từng đứng ở vị trí thứ 10 trên cùng bảng xếp hạng vào ngày 11/08/2023 .

Không chỉ vậy, đĩa đơn solo mới "FRI(END)S" còn giúp V đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Song tại 87 quốc gia trên thế giới khi chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành và đứng ở vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng đĩa đơn kỹ thuật số hàng ngày của Oricon.

Dù đang trong thời gian tại ngũ, thế nhưng, V(BTS) vẫn có thể lập được kỷ lục mới chứng tỏ sức hút của nam ca sĩ với khán giả chưa bao giờ sụt giảm.