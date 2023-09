V BTS trải lòng về người thân quá cố, xúc động khi nhắc về tuổi thơ

Mới đây, thành viên nhóm nhạc nam BTS xuất hiện trên chương trình trò chuyện 'You Quiz on the Block' để chia sẻ nhiều điều khác nhau về 'Layover' - mini-album solo đầu tay sắp tới. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng trải lòng về những biến cố trong cuộc sống của mình.