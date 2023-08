V (BTS) solo hoành tráng nhưng thành tích nhạc số hẩm hiu, vì đâu nên nỗi?

Chuẩn bị tận 5 MV được Min Hee Jin chỉ đạo hình ảnh, màn debut của V cực kì hoành tráng, thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Thế nhưng, với sức hút của thành viên hút fan nhất nhì nhóm nhạc toàn cầu BTS, 2 bài hát Love Me Again và Rainy Days lại có thành tích nhạc số khá hẩm hiu.

Cụ thể, Love Me Again và Rainy Days được V tung lên các nền tảng nhạc số vào 11 giờ trưa 11/8 (theo giờ Việt Nam) đã leo các bảng xếp hạng. Nhưng, các thứ hạng lại không quá khả quan.

Về nhạc số Hàn Quốc, Love Me Again ra mắt ở đạt #36 MelOn, Rainy Days #71 MelOn, không lọt BXH Flo ngày đầu. Đây là những con số khiêm tốn trong thời đại được coi là đỉnh cao streaming.



Thành tích YouTube của V cho 2 MV mở đường cũng khá khiêm tốn

Về thành tích quốc tế, dù V được đánh giá là một trong những idol nổi tiếng nhất Kpop, nhưng cả hai bài mở đường đều out top 200 Spotify US chỉ sau một ngày. Với những chỉ số này, rất khó để giọng ca chính BTS lọt top Billboard Hot 100 tuần sau.

MV Love Me Again phá kỷ lục MV solo Kpop đạt 1 triệu view nhanh nhất YouTube bên cạnh Seven - Jung Kook nhưng sau 4 ngày ra mắt, MV đầu tay của V chỉ thu về 36 triệu lượt xem. Rainy Days còn có thành tích khiêm tốn hơn, 15 triệu view sau 3 ngày lên sóng.