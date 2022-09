V (BTS) bị HYBE phân biệt đối xử sau khi lộ tin đồn hẹn hò Jennie?

"Tôi bảo cô ấy hãy chỉ nhìn về phía trước và tiếp tục làm mọi thứ theo cách của Jennie. Tôi bảo Jennie rất ngầu. Sau đó Jennie nói 'Đừng làm mình khóc mà'. Kể từ đó tôi xúc động đến mức không thể nói gì nữa và chỉ có thể nói 'Cố lên' với Jennie. Thế là hết thời lượng fansign mất rồi."

Khoảnh khắc Jennie rưng rưng nước mắt trước lời động viên của fan nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trước đó ít lâu, thành viên BLACKPINK gây lo lắng khi cúi gầm mặt ở sân bay khi bị phóng viên áp sát chụp ảnh liên tục.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet