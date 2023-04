Uyên Linh xuống phong độ, Ái Phương nghẹn ngào khi hát

Đêm nhạc Ốc Đảo Nghệ Thuật được lấy cảm hứng từ “thế giới điện ảnh" với các bản nhạc phim quen thuộc. Ca sĩ Uyên Linh và Ái Phương mở đầu cho chuỗi dự án lần này.

Ái Phương đã thể hiện các ca khúc quen thuộc như: Họa Tâm (nhạc phim Họa Bì), You Are My Everything (nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời), Ngọn Đồi Hoa Hồng Anh (nhạc phim From Up On Poppy Hill). Các bài hát đều được khoác lên một bản phối mới, đem đến trải nghiệm khó quên.