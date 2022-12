Uyên Linh từ chối thẳng thừng hát 'Bên Trên Tầng Lầu' sau ồn ào với chính chủ

"Tăng Duy Tân vừa mới ra đi làm và rất là nỗ lực để có bài hit. Mình ủng hộ em ấy bằng cách là chọn bài của em thi trong cuộc thi. Nhưng khi mình ra đi làm thì Linh xin phép không hát bài hit của người khác vì Linh rất là ngại khi hát mà nó còn mới quá. Quý vị thông cảm cho Linh nhé!", nữ ca sĩ thẳng thắn.

Trước đó, cũng tại một đêm nhạc phòng trà tại Hà Nội, Uyên Linh đã ngẫu hứng cover ca khúc Bên Trên Tầng Lầu.

Rất nhanh sau đó phía ekip của Tăng Duy Tân đã lên tiếng xác nhận với truyền thông về việc Uyên Linh hát ca khúc Bên Trên Tầng Lầu trong đêm nhạc bán vé nhưng chưa xin phép.