Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;