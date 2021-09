Ưu tiên vào đại học bằng cách khác, không phải bằng cộng điểm

Và vì thế, mùa thi nào cũng xuất hiện những chuyện oái oăm như 30 điểm không đỗ đại học, hay thủ khoa vẫn có thể trượt như thường. Như phân tích của một giảng viên, tổ hợp xét tuyển C00 năm nay có 2 thủ khoa đạt tổng điểm 29,25. Nếu không có điểm cộng, hai em này chắc chắn trượt nếu đăng ký vào ngành Hàn Quốc của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm chuẩn 30 với khối C) và ngành Xây dựng lực lượng của Học viện Chính trị Công an nhân dân (điểm chuẩn khối C là 30,34).