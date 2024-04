Ưu tiên nguồn lực giám sát 24/7 các hệ thống thông tin dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

2 đầu mối hỗ trợ giám sát, xử lý và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Bộ TT&TT cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục An toàn thông tin qua 2 đầu mối: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC, theo số điện thoại 024.3640.4421 hoặc số trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317 và thư điện tử ir@vncert.vn; Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC, qua số điện thoại 02432091616 hoặc số trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 0389942878 hay thư điện tử ais@mic.gov.vn.