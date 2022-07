USD tiếp tục tăng mạnh, giá chợ đen vượt 24.300 đồng/USD

Chênh lệch mua vào - bán ra của đồng USD trên thị trường tự do đã được thu hẹp, chỉ 30 đồng/USD, cho thấy nhu cầu USD trên thị trường tự do hiện rất lớn. Nhu cầu gom USD những ngày qua liên tục tăng đã đẩy giá USD tự do lên mức cao kỷ lục.

So với tỷ giá ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đang chênh tối đa tới 1.030 đồng/USD ở chiều mua vào và 755 đồng/USD ở chiều bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán USD trong các ngân hàng đã giãn rộng lên khoảng 300 đồng/USD.