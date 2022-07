USD thiết lập đỉnh cao 20 năm, Ngân hàng nhà nước lập tức hành động đón đầu

Trước đó trong ngày 4/7 (theo giờ Việt Nam), Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thông báo rằng họ đã tăng lãi suất chính sách lên 50 điểm cơ bản, từ 0,85% lên 1,35%. Quyết định này được đưa ra phù hợp với kỳ vọng của thị trường về nhưng quan điểm trung lập của RBA, do đó, triển vọng chính sách khiến tỷ giá giữ đồng đô la Úc và đồng USD (AUD/USD) khó có động lực tăng giá.

Tỷ giá USD trong nước, ghi nhận hàng loạt các ngân hàng thương mại đồng loạt nâng mạnh tỷ giá vào phiên đầu tuần ngày 4/7 sau khi động thái Ngân hàng Nhà nước có động thái nâng mạnh giá bán ra USD, từ 23.250 VND trước đó lên 23.400 VND.

Thị trường liên ngân hàng sáng 4/7 ghi nhận những diễn biến mạnh so với tuần trước. Cụ thể, giá USD tăng lên mức 23.370 VND, cao hơn 90 VND, tương ứng tăng 0,27% so với tuần trước và tăng 2,52% so với đầu năm. Đây là mức nhảy khá mạnh so với xu hướng đi ngang những năm qua.

Ngoài ra, trước những áp lực lên tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Nhà nước gần đây đã thực hiện bán ngoại tệ, với lượng USD đáng kể từ dự trữ ngoại hối, ước tính lên tới hơn 10 tỷ USD.

Song song với việc bán USD dự trữ, trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước mạnh tay trong đợt thầu tín phiếu ghi nhận vào phiên cuối cùng của tháng 6 khi bán thành công 44.999,8 tỷ đồng, hút khỏi thị trường một lượng VND tương ứng. Bao gồm, 24.999,9 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 0,65% và 19.999,9 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 0,9%.