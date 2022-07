USD chợ đen vượt 24.000 đồng

Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông báo thu mua đồng USD với giá 24.030 đồng/USD, còn bán ra ở mức 24.050 đồng/USD. Trong khi đó, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP.HCM thông báo giá USD ở chiều mua vào là 24.050 đồng/USD, bán ra ở mức 24.100 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND vào hôm nay (7/7) tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đều tăng mạnh.

Như vậy, tỷ giá USD ngày 7/7 tăng tới hơn 100 đồng ở chiều mua và 30-50 đồng ở chiều bán so với phiên liền trước. Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra được thu hẹp, chỉ 50 đồng/USD, cho thấy nhu cầu USD trên thị trường tự do hiện rất lớn. Nhu cầu gom USD những ngày qua liên tục tăng đã đẩy giá USD tự do lên cao.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết trong ngày 7/7 là 23.178 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua (6/7). Còn nếu tính từ đầu tuần đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng thêm 57 đồng/USD. Với biên độ dao động +/-3%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ mức 22.483 đồng/USD đến 23.873 đồng/USD.