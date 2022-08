US Open - Emma Raducanu bị loại: chuyện không bất ngờ

Chuyện gì xảy ra với “hiện tượng nước Anh”? Một năm trước, Emma Raducanu gây cơn sốt thực sự khi vượt qua Laylah Fernandez để vô địch US Open ở tuổi 18. Cô trở thành thần tượng mới của quần vợt Anh, truyền thông tung hô, các nhãn hàng thời trang nhảy vào ký hợp đồng. Emma đã đón chào bước ngoặt mới của mình bằng cách…sa thải HLV để tìm một người mới.

Thực tế, việc bị loại khỏi US Open năm nay là nằm trong dự đoán. Kể từ giải đấu năm ngoái, tay vợt mang hai dòng máu Trung Hoa – Romania này sa sút thảm hại.

Kể từ khi vô địch US Open 2021, cô chưa từng thắng quá hai trận ở bất kỳ giải đấu nào. Bị loại rất sớm tại Wimbledon lẫn Australian Open. Theo thống kê, Emma đã thua 19 trận và chỉ thắng 15 trong 11 tháng qua. Trước US Open, cô thua sớm ở các giải Washington và Toronto. Tưởng đâu Emma vớt vát danh dự ở giải Cincinati mới đây khi lần lượt đánh bại hai đàn chị Serena Williams và Victoria Azarenka nhưng ngay sau đó cũng bị loại. Việc chuẩn bị không tốt chi US Open cũng là một nguyên nhân khiến cô không có phong độ tốt. Cần nhớ, HLV hiện tại Dmitry Tursunov của Emma là HLV…thứ 5 chỉ trong năm qua.

Nôi thất vọng ngày càng quen thuộc với Emma Raducanu.

Emma Raducanu đã từng được cảnh báo sa lầy vào cảnh “sớm nở tối tàn” vốn đầy rẫy trong làng quần vợt nữ, nhưng chẳng ai ngờ cô gái 19 tuổi lại “tàn” sớm như vậy. Đánh giá về trận thua của Emma, tay vợt kỳ cựu người Anh Tim Henman nói: “Tôi nghĩ Emma đã rất cố gắng nhưng chừng đó là chưa đủ. Sau giải này, chúng ta sẽ biết điểm số và thứ bậc trên bảng xếp hạng WTA, tôi nghĩ nó sẽ phản ánh đúng thực lực và đẳng cấp của cô ấy”. Một nhận xét thấu đáo và thẳng thắn.