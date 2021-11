Uống trà và cà phê có thể giảm nguy cơ đột quỵ, sa sút trí tuệ

5. Uống bao nhiêu cà phê và trà là đủ ?

Các chuyên gia cho biết nghiên cứu xác nhận lượng cà phê và trà uống vào mỗi ngày là tối ưu.

Nancy Belcher, người sáng lập và giám đốc điều hành của Trung tâm chăm sóc sức khỏe chống lão hóa Winona đã nói với Healthline: "Giống như bất cứ điều gì trong cuộc sống, đó là sự cân bằng. "Uống từ ba đến năm cốc mỗi ngày giúp mang lại lợi ích sức khỏe mà không có tác dụng phụ tiêu cực"

Còn theo TS. Kaiser, mặc dù nghiên cứu này cho thấy rằng uống cà phê và trà vừa phải hoặc kết hợp với nhau, có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ nhưng tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để cân nhắc tất cả các rủi ro và lợi ích và xác định điều gì là tốt nhất cho bạn.

"Quan trọng nhất, nghiên cứu này củng cố quan điểm rằng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về sức khỏe não bộ của chúng ta. Thật đáng khích lệ khi nghĩ rằng uống cà phê và trà - thứ mà rất nhiều người trong chúng ta yêu thích - có thể giúp giảm nguy cơ phát triển đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ" - ông nói.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), uống tới 400 miligam (mg) caffeine mỗi ngày không liên quan đến các tác động tiêu cực hoặc nguy hiểm đến sức khỏe . Trung bình một tách trà xanh hoặc đen có 30 đến 50 mg caffeine, và một tách cà phê 8 ounce có khoảng 80 đến 100 mg.

Nhưng bạn lưu ý, quá nhiều tách cà phê hoặc trà có thể gây mất ngủ , bồn chồn, lo lắng và đau bụng . Và hãy nhớ rằng theo AHA, các khuyến nghị về cà phê là dành cho cà phê đen.

