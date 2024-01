Uống trà bưởi mật ong mỗi ngày mang lại tác dụng gì?

Bưởi giàu vitamin C, có khả năng ngăn ngừa sắc tố melanin gây nám da, giảm sự hình thành các vết nám trên da, giúp da mịn màng không tỳ vết. Phụ nữ thường xuyên uống trà bưởi mật ong để cải thiện làn da đen sạm, rất thích hợp cho những chị em phụ nữ ngồi văn phòng lâu.

Giảm ho và giải đờm

Vào mùa thu đông dễ viêm nhιễm đường hô hấp trên, gây ho, viêm phế quản mãn tính… Thường xuyên uống trà bưởi mật ong, kết hợp ngâm chân sẽ giúp làm ấm cơ thể, từ đó giảm ho, giảm đờm, giảm hen suyễn. Nó cũng thích hợp cho những người bị khô và ngứa cổ họng lâu ngày.



Trà bưởi mật ong mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Ngăn ngừa cảm lạnh

Vitamin C trong trà bưởi mật ong tác dụng phòng bệпh nhất định đối với bệпh cảm cúm. Đồng thời trà bưởi tác dụng thanh tâm khử hỏa, làm dịu cổ họng, giảm đờm. Những người dễ bị cảm cúm nên bổ sung vitamin C và trà bưởi mật ong là lựa chọn hàng đầu để bổ sung vitamin C.

Bổ sung vitamin cho cơ thể

Trà bưởi mật ong chứa vitamin A, B, C, P... cũng như các khoáng chất như sắt, canxi, đồng, mangan, kali và phốt pho, tất cả đều cần thiết cho cơ thể con người.