Uống rượu thuốc tự ngâm, người tử vong, người nguy kịch

Chiều 30/10, Bệnh viện đa khoa Long An đã chuyển một người đàn ông lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị do ngộ độc rượu. Bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch do ảnh hưởng của nhiều độc tố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26/10, ông P.V.H. (64 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, tỉnh Long An) sang chơi nhà ông N.V.L. (68 tuổi, ngụ cùng ấp), sau đó hai người đem rượu thuốc tự ngâm ra uống. Ông L. lấy chai rót chừng 3 xị rượu trong bình ngâm với một số cây thuốc. Tàn cuộc, ông H. trở về nhà, còn ông L. đi ngủ. Đến trưa 27/10, ông L. có dấu hiệu nghi ngờ bị ngộ độc định đưa cấp cứu nhưng đã tử vong tại nhà. Ngày hôm sau (28/10), ông H. bắt đầu có triệu chứng nôn, khó thở, huyết áp tuột nên gia đình đưa đi bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Ngay sau đó, ông H. được xét nghiệm, chẩn đoán bị nhiễm độc nặng. Theo anh Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi, cháu ông H.): Hiện ông H. được bệnh viện Chợ Rẫy lọc máu, sức khỏe có dấu hiệu hồi phục. Người thân vào thăm, ông đã nhận biết dù chưa thể nói chuyện. Anh Nhân cũng xác định, hai cụ ông chỉ uống rượu ngâm cây thuốc và không quá 3 xị. Hiện, bình rượu vẫn còn giữ ở nhà ông L. chờ lực lượng chức năng đến kiểm tra. Theo VOV